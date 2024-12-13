東科-KY擴增越南產能 斥資700萬美元設二廠
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-13 15:46
揚聲器廠東科 - KY (3588-TW) 今（13）日宣布，將投資 700 萬美元 (約新台幣 2.27 億元) 在越南設立第二廠，加強供應鏈韌性，並已授權董事白錦蒼以子公司東亞科技（香港）名義，簽訂相關不動產購買或租賃合約。
東科 - KY 執行董事張東益日前在法說會表示，目前越南廠已貢獻集團 50% 營收，未來如有需要可提升至 70% 產能，並且早在 2018 年美中貿易戰時就已在越南設廠，為因應未來政策變化及客戶需求，正在評估第三生產基地。
東科 - KY 認為，耳機市場將持續成長，除基本聽音功能外已成為時尚配件。目前公司穿戴式音訊產品呈現倍數成長，並積極爭取 Denon、Clinico（科林）等品牌訂單，持續拓展助聽器、一般耳機及特殊用途耳機等領域。
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