東科-KY擴增越南產能 斥資700萬美元設二廠

揚聲器廠東科 - KY ( 3588-TW ) 今（13）日宣布，將投資 700 萬美元 (約 新台幣 2.27 億元) 在越南設立第二廠，加強供應鏈韌性，並已授權董事白錦蒼以子公司東亞科技（香港）名義，簽訂相關不動產購買或租賃合約。

東科 - KY 執行董事張東益日前在法說會表示，目前越南廠已貢獻集團 50% 營收，未來如有需要可提升至 70% 產能，並且早在 2018 年美中貿易戰時就已在越南設廠，為因應未來政策變化及客戶需求，正在評估第三生產基地。