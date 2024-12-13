原油扭轉4個多月空方趨勢，僅差最後一腳！

永誠資產管理處 2024-12-13 17:30

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技術面低不過低築底，高過高亦有籌碼、政治面支撐！

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上圖為布蘭特原油期貨的走勢圖。若以 7/19 長黑棒跌破 54MA(圖中紅色標示) 起算，原油走勢一路呈現均線下彎且反壓。而空方結構最核心的觀點就是高不過高、低過低的趨勢與慣性。因此低不過低是波段止跌的第一要件，從 9 月中以來已未再破底，但尚未有過前高表現，但從籌碼、總經基本面有激勵進一步向上突破的機會，並且 20、54MA 扣抵進入低檔，若能突破就能完成關鍵均線走平且站上，正式終結空方慣性，展開底部起漲，以價差角度亦可謂當前是風險報酬比佳的標的。

籌碼面利多資訊：避險基金原油期貨空單正在平

圖中淨空單部位的變化分時段來討論：

※4~7 月呈現價跌與反彈，皆持續加空→ 多空對決空方獲勝，多殺多破底盤跌

※7~9 月複製加空後破底，但盤跌至 9 月又一波加空後無法破底→ 形成築底

※9 月至今空單大舉回補，寫下多個月新低→可關注若空單續減，且搭配價漲突破，就形成成正式翻多

供需面的資訊補充：短期政治面訊息偏多、中期關鍵是川普通膨預期

※川普上任的通膨預期，機構法人若對此有疑慮與風險考量，通膨對應的正相關產品原油，是流動性佳、也好操弄軋空的價差產品。貢獻通膨趨緩良多的原物料，可搭配黃小玉期貨留意築底翻多跡象。

※IEA(美國能源署) 雖仍看衰油價將供過於求，但上調 2025 年的需求展望增幅 9 萬桶 / 日，將年增 110 萬桶 / 日，主因是中國更多新的經濟刺激措施，使全球石油消費量為 1.039 億桶 / 日。

※地緣政治: 拜登即將下任與歐洲盟友協議加速制裁俄羅斯；並且川普一反選前常態，宣布擴大制裁伊朗是短期內的催化劑

總歸而言，逼近川普上任的機構法人風險調控，原油與原物料是一個故事合理，也低檔具備空間的商品，以佈局角度風報比合理；以資金角度，若通膨的短期恐慌與股債雙殺出現，先儲備好適當的避險資金停泊機會，有備無患也不致於屆時兵荒馬亂。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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