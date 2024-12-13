〈台股開盤〉台積電守平盤 權值股表現平淡 無心防守2萬3

美股四大指數 12 日全跌，拖累今 (13) 日台股以平低盤開出，開 23002.37 點，而在台積電等權值股並無表現下，最低來到 22955.4 點，跌破 23000 點大關，整體開低震盪，早盤估量 3349 億元。