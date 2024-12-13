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〈台股開盤〉台積電守平盤 權值股表現平淡 無心防守2萬3

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-13 09:41

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〈台股開盤〉台積電守平盤 權值股表現平淡 無心防守2萬3。(圖：shuttetstock)

美股四大指數 12 日全跌，拖累今 (13) 日台股以平低盤開出，開 23002.37 點，而在台積電等權值股並無表現下，最低來到 22955.4 點，跌破 23000 點大關，整體開低震盪，早盤估量 3349 億元。

權值股漲跌互現，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 持平 1060 元；聯發科 (2454-TW) 上漲 5 元，漲約 0.36%，來到 1385 元；聯電 (2303-TW)(UMC-US) 跌約 2%、鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 約於平盤遊走。


PCB 板族群成本日焦點，競國 (6108-TW) 漲逾 5%、金像電 (2368-TW) 漲逾 3%、台光電漲近 2%。

網通類股也紅通通，東訊 (2321-TW) 漲近 6%；智邦 (2345-TW) 漲逾 3%；友訊 (2332-TW)、明泰 (3380-TW) 均漲逾 1%

生技類股表現不俗，康霈 *(6919-TW) 漲近 3%、金萬林 - 創 (6645-TW) 漲逾 2%、達邦蛋白 (6578-TW) 漲近 2%；化生股也有亮點，上曜 (1316-TW) 漲近 4%、毛寶 (1732-TW) 漲近 2%、喬山 (1736-TW) 漲逾 1%。

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台積電10600.00%
智邦7454.63%
毛寶27.8-0.18%
上曜14.2-2.07%
達邦蛋白19.851.53%
康霈*5760.52%
明泰34.75-1.14%
友訊21.750.23%
東訊15.75.72%
金像電2262.49%
競國17.42.65%
廣達285-0.35%
鴻海187.5-0.53%
聯電40.9-3.76%
聯發科13900.72%
喬山196.51.03%
台積電191.46-1.30%
聯電 ADR6.4-2.88%

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