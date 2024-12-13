【美國大勢】川普的秘密武器─D.O.G.E的六問，是美國債市的救命稻草？

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如果是遠因，美國的大、小政府之爭是歷史循環的一部份，根據 Wiki 的資料顯示，相似的組織有 Brownlow Committee(1937)、Hoover Commission(1947、1953)，以及回溯到 1982 年，美國總統雷根也曾授權組成私部門成本控制調查 (Private Sector Survey on Cost Control, PSSCC)，因主席是由商人 J. Peter Grace 擔任，又稱為格雷斯委員會 (Grace Commission)，雷根總統曾賦予高代期待，然彼時的迴響較為一般，最終數千條的建議…… 觀看完整內容請至豐雲學堂