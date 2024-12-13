search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

【美國大勢】川普的秘密武器─D.O.G.E的六問，是美國債市的救命稻草？

鉅亨研報 2024-12-13 10:45

cover image of news article
【美國大勢】川普的秘密武器─D.O.G.E的六問，是美國債市的救命稻草？(圖:shutterstock)

一、第一問，D.O.G.E 是什麼？

D.O.G.E 是 Department of Government Efficiency 縮寫，中文翻譯成政府效率部，川普在 2024/11/22 宣布由特斯拉 CEO Elon Musk 與知名富豪 Vivek Ramaswamy 領導，將作為政府一個諮詢機構，對精簡聯邦政府支出與提高效率提出建議，將在 2026/7/4 前完成目的作為美國建國 250 週年大禮，最終將自我解散。


證券開戶只要 3 步驟超快 GO

二、第二問，D.O.G.E 為何橫空出世，歷史上是否有跡可循？

如果是遠因，美國的大、小政府之爭是歷史循環的一部份，根據 Wiki 的資料顯示，相似的組織有 Brownlow Committee(1937)、Hoover Commission(1947、1953)，以及回溯到 1982 年，美國總統雷根也曾授權組成私部門成本控制調查 (Private Sector Survey on Cost Control, PSSCC)，因主席是由商人 J. Peter Grace 擔任，又稱為格雷斯委員會 (Grace Commission)，雷根總統曾賦予高代期待，然彼時的迴響較為一般，最終數千條的建議…… 觀看完整內容請至豐雲學堂

三、第三問，D.O.G.E 的依據與架構

四、第四問，D.O.G.E 的工作目標是什麼？

五、第五問，D.O.G.E 將面對的困難是什麼？

六、第六問，D.O.G.E 將對美國經濟與金融市場帶來哪些幫助？

好康報你知：

1. ＼豐雲學堂 12 月限定／總獎池接近 $400,000！訂閱抽萬元五星溫泉酒店度假券，活動規則、抽獎攻略一次看

2.【SWAY】這些房子開始跌，此時可以買嗎？12/23 19:00 SWAY 與您面對面輕鬆聊聊房產趨勢

3. 2025 永豐 DAWAY 卡綁定 LINE Pay 最高回饋 6.5%！什麼時候辦最划算？新戶、舊戶申辦懶人包

文章標籤

趨勢分析永豐金證券川普美債債市D.O.G.E

延伸閱讀


Empty