【美國大勢】川普的秘密武器─D.O.G.E的六問，是美國債市的救命稻草？
鉅亨研報 2024-12-13 10:45
一、第一問，D.O.G.E 是什麼？
D.O.G.E 是 Department of Government Efficiency 縮寫，中文翻譯成政府效率部，川普在 2024/11/22 宣布由特斯拉 CEO Elon Musk 與知名富豪 Vivek Ramaswamy 領導，將作為政府一個諮詢機構，對精簡聯邦政府支出與提高效率提出建議，將在 2026/7/4 前完成目的作為美國建國 250 週年大禮，最終將自我解散。
二、第二問，D.O.G.E 為何橫空出世，歷史上是否有跡可循？
如果是遠因，美國的大、小政府之爭是歷史循環的一部份，根據 Wiki 的資料顯示，相似的組織有 Brownlow Committee(1937)、Hoover Commission(1947、1953)，以及回溯到 1982 年，美國總統雷根也曾授權組成私部門成本控制調查 (Private Sector Survey on Cost Control, PSSCC)，因主席是由商人 J. Peter Grace 擔任，又稱為格雷斯委員會 (Grace Commission)，雷根總統曾賦予高代期待，然彼時的迴響較為一般，最終數千條的建議…… 觀看完整內容請至豐雲學堂
三、第三問，D.O.G.E 的依據與架構
四、第四問，D.O.G.E 的工作目標是什麼？
五、第五問，D.O.G.E 將面對的困難是什麼？
六、第六問，D.O.G.E 將對美國經濟與金融市場帶來哪些幫助？
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