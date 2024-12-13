鉅亨速報 - Factset 最新調查：元太(8069-TW)EPS預估下修至7.07元，預估目標價為350元
鉅亨網新聞中心 2024-12-13 08:10
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對元太(8069-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.11元下修至7.07元，其中最高估值8.32元，最低估值6.64元，預估目標價為350元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|8.32(8.32)
|14.34
|18.67
|最低值
|6.64(6.64)
|7.54
|8.55
|平均值
|7.15(7.17)
|11.16
|14.21
|中位數
|7.07(7.11)
|11.27
|13.82
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|33,107,000
|49,028,000
|73,577,690
|最低值
|31,400,000
|37,186,000
|40,433,000
|平均值
|32,298,600
|43,488,410
|55,207,050
|中位數
|32,353,300
|43,300,000
|52,406,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|6.85
|8.69
|4.53
|3.18
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|27,119,755
|30,060,509
|19,650,564
|15,362,855
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8069/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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