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鉅亨速報 - Factset 最新調查：胡連(6279-TW)EPS預估上修至12.44元，預估目標價為210元

鉅亨網新聞中心 2024-12-12 20:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對胡連(6279-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.01元上修至12.44元，其中最高估值13.63元，最低估值11.41元，預估目標價為210元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值13.63(13.63)15.1117.55
最低值11.41(11.41)11.9513.5
平均值12.41(12.32)13.6416.08
中位數12.44(12.01)13.8816.37

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值8,717,00010,010,00011,275,000
最低值8,395,2209,362,00010,261,050
平均值8,573,1109,720,61010,891,570
中位數8,551,0009,805,00011,069,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS9.2410.037.915.59
營業收入
(單位：新台幣千元)		7,330,8116,526,7494,948,8623,653,272

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6279/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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