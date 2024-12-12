鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Asset Management Ltd - Class ABAM-US的目標價調升至57.5元，幅度約4.55%
鉅亨網新聞中心 2024-12-12 22:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Brookfield Asset Management Ltd - Class A(BAM-US)提出目標價估值：中位數由55元上修至57.5元，調升幅度4.55%。其中最高估值68元，最低估值32元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予Brookfield Asset Management Ltd - Class A評價：積極樂觀6位、保持中立6位、保守悲觀3位。
Brookfield Asset Management Ltd - Class A今(12日)收盤價為59.07元。近5日股價下跌4.55%，標普指數下跌0.04%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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