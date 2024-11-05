search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Asset Management Ltd - Class ABAM-US的目標價調升至53.5元，幅度約4.9%

鉅亨網新聞中心 2024-11-05 22:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Brookfield Asset Management Ltd - Class A(BAM-US)提出目標價估值：中位數由51元上修至53.5元，調升幅度4.9%。其中最高估值68元，最低估值27元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予Brookfield Asset Management Ltd - Class A評價：積極樂觀6位、保持中立6位、保守悲觀3位。

Brookfield Asset Management Ltd - Class A今(5日)收盤價為54.77元。近5日股價下跌4.9%，標普指數下跌1.9%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股BAM市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Brookfield Asset Management Ltd - Class A56.723.56%

延伸閱讀


Empty