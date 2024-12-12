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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Apollo Global Management Inc - Class A (New)APO-US的目標價調升至176元，幅度約3.53%

鉅亨網新聞中心 2024-12-12 22:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Apollo Global Management Inc - Class A (New)(APO-US)提出目標價估值：中位數由170元上修至176元，調升幅度3.53%。其中最高估值230元，最低估值137元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予Apollo Global Management Inc - Class A (New)評價：積極樂觀17位、保持中立5位、保守悲觀0位。

Apollo Global Management Inc - Class A (New)今(12日)收盤價為178.61元。近5日股價下跌3.53%，標普指數下跌0.04%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股APO市場預估目標價

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Apollo Global Management Inc - Class A (New)176.72-1.06%

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