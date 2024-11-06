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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Apollo Global Management Inc - Class A (New)(APO-US)EPS預估上修至7.08元，預估目標價為161.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 16:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Apollo Global Management Inc - Class A (New)(APO-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.97元上修至7.08元，其中最高估值7.23元，最低估值6.77元，預估目標價為161.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值7.23(7.1)9.0810.88
最低值6.77(6.77)7.989.18
平均值7.07(6.97)8.4910.06
中位數7.08(6.97)8.4610.05

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值36.76億46.28億55.78億
最低值35.54億40.69億46.21億
平均值36.50億43.18億51.04億
中位數36.67億42.91億50.39億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.710.447.32-5.578.28
營業收入28.34億24.09億35.78億117.72億332.13億

詳細資訊請看美股內頁：
Apollo Global Management Inc - Class A (New)(APO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAPO

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