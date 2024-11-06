鉅亨速報 - Factset 最新調查：Apollo Global Management Inc - Class A (New)(APO-US)EPS預估上修至7.08元，預估目標價為161.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 16:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Apollo Global Management Inc - Class A (New)(APO-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.97元上修至7.08元，其中最高估值7.23元，最低估值6.77元，預估目標價為161.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|7.23(7.1)
|9.08
|10.88
|最低值
|6.77(6.77)
|7.98
|9.18
|平均值
|7.07(6.97)
|8.49
|10.06
|中位數
|7.08(6.97)
|8.46
|10.05
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|36.76億
|46.28億
|55.78億
|最低值
|35.54億
|40.69億
|46.21億
|平均值
|36.50億
|43.18億
|51.04億
|中位數
|36.67億
|42.91億
|50.39億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.71
|0.44
|7.32
|-5.57
|8.28
|營業收入
|28.34億
|24.09億
|35.78億
|117.72億
|332.13億
詳細資訊請看美股內頁：
Apollo Global Management Inc - Class A (New)(APO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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