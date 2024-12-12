鉅亨速報 - Factset 最新調查：商業金屬(CMC-US)EPS預估下修至3.65元，預估目標價為62.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-12 22:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對商業金屬(CMC-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.08元下修至3.65元，其中最高估值4.57元，最低估值3.4元，預估目標價為62.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.57(4.57)
|5.74
|5.69
|最低值
|3.4(3.4)
|3.73
|4.35
|平均值
|3.85(3.94)
|4.8
|4.91
|中位數
|3.65(4.08)
|4.87
|4.69
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|83.15億
|92.05億
|96.86億
|最低值
|74.58億
|80.37億
|84.28億
|平均值
|78.00億
|85.54億
|92.21億
|中位數
|76.81億
|83.00億
|95.49億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.32
|3.38
|9.95
|7.25
|4.14
|營業收入
|54.76億
|67.30億
|89.13億
|88.00億
|79.26億
詳細資訊請看美股內頁：
商業金屬(CMC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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