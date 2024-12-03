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鉅亨速報 - Factset 最新調查：商業金屬(CMC-US)EPS預估上修至4.09元，預估目標價為62.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-03 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對商業金屬(CMC-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.87元上修至4.09元，其中最高估值4.57元，最低估值3.4元，預估目標價為62.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.57(4.57)5.745.69
最低值3.4(3.4)3.734.69
平均值3.94(3.91)4.885.27
中位數4.09(3.87)5.015.44

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值85.00億92.05億96.86億
最低值74.58億80.37億88.08億
平均值79.16億86.08億93.47億
中位數79.32億85.94億95.49億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.323.389.957.254.14
營業收入54.76億67.30億89.13億88.00億79.26億

詳細資訊請看美股內頁：
商業金屬(CMC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCMC

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