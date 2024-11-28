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鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估上修至5.22元，預估目標價為30.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-28 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.03元上修至5.22元，其中最高估值7.98元，最低估值3.81元，預估目標價為30.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.98(7.98)5.957.054.86
最低值3.81(3.81)3.093.64.86
平均值5.82(5.53)4.725.424.86
中位數5.22(5.03)4.975.454.86

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值194.57億197.37億205.17億166.48億
最低值161.56億124.29億138.71億166.48億
平均值182.30億173.78億180.26億166.48億
中位數185.00億180.38億188.57億166.48億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.81-2.530.015.71-13.54
營業收入137.82億93.32億130.56億189.98億182.96億

詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSYPF

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