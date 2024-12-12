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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Watsco Inc. - Class AWSO-US的目標價調升至495元，幅度約3.13%

鉅亨網新聞中心 2024-12-12 22:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Watsco Inc. - Class A(WSO-US)提出目標價估值：中位數由480元上修至495元，調升幅度3.13%。其中最高估值550元，最低估值450元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予Watsco Inc. - Class A評價：積極樂觀3位、保持中立10位、保守悲觀2位。

Watsco Inc. - Class A今(12日)收盤價為514.1元。近5日股價下跌3.13%，標普指數下跌0.04%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股WSO市場預估目標價

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Watsco Inc. - Class A513.425-0.13%

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