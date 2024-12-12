鉅亨速報 - Factset 最新調查：Watsco Inc. - Class AWSO-US的目標價調升至495元，幅度約3.13%
鉅亨網新聞中心 2024-12-12 22:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Watsco Inc. - Class A(WSO-US)提出目標價估值：中位數由480元上修至495元，調升幅度3.13%。其中最高估值550元，最低估值450元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予Watsco Inc. - Class A評價：積極樂觀3位、保持中立10位、保守悲觀2位。
Watsco Inc. - Class A今(12日)收盤價為514.1元。近5日股價下跌3.13%，標普指數下跌0.04%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Watsco Inc. - Class A(WSO-US)EPS預估下修至13.24元，預估目標價為480.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Watsco Inc. - Class A(WSO-US)EPS預估下修至13.04元，預估目標價為480.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Asset Management Ltd - Class ABAM-US的目標價調升至57.5元，幅度約4.55%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納兄弟探索WBD-US的目標價調升至11.5元，幅度約4.55%
上一篇
下一篇