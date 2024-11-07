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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股(CELH-US)EPS預估下修至0.73元，預估目標價為46.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-07 10:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Celsius控股(CELH-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.75元下修至0.73元，其中最高估值1.06元，最低估值0.56元，預估目標價為46.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.06(1.06)1.321.571.94
最低值0.56(0.56)0.710.91.94
平均值0.75(0.76)0.971.211.94
中位數0.73(0.75)0.971.161.94

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值15.99億18.71億20.94億30.69億
最低值12.51億13.75億16.52億30.69億
平均值13.87億16.14億18.43億30.69億
中位數13.85億16.23億18.29億30.69億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.050.040.02-0.880.79
營業收入7,515萬1.31億3.14億6.54億13.18億

詳細資訊請看美股內頁：
Celsius控股(CELH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCELH

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