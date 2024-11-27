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鉅亨速報 - Factset 最新調查：胡連(6279-TW)EPS預估上修至12.22元，預估目標價為204.5元

鉅亨網新聞中心 2024-11-27 20:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對胡連(6279-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.09元上修至12.22元，其中最高估值13.63元，最低估值11.41元，預估目標價為204.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值13.63(13.63)15.1117.08
最低值11.41(11.41)11.9513.5
平均值12.33(12.28)13.5915.49
中位數12.22(12.09)13.8515.88

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值8,691,00010,010,00011,262,000
最低值8,395,2209,328,00010,261,050
平均值8,520,7309,614,03010,704,620
中位數8,497,0009,581,67010,590,820

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS9.2410.037.915.59
營業收入
(單位：新台幣千元)		7,330,8116,526,7494,948,8623,653,272

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6279/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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