鉅亨速報 - Factset 最新調查：胡連(6279-TW)EPS預估上修至12.09元，預估目標價為203元
鉅亨網新聞中心 2024-11-22 16:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對胡連(6279-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.01元上修至12.09元，其中最高估值13.63元，最低估值11.41元，預估目標價為203元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|13.63(13.08)
|15.11
|17.08
|最低值
|11.41(11.41)
|11.95
|13.5
|平均值
|12.27(12.13)
|13.49
|15.49
|中位數
|12.09(12.01)
|13.81
|15.88
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|8,691,000
|10,010,000
|11,262,000
|最低值
|8,395,220
|9,328,000
|10,261,050
|平均值
|8,520,730
|9,614,030
|10,704,620
|中位數
|8,497,000
|9,581,670
|10,590,820
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9.24
|10.03
|7.91
|5.59
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|7,330,811
|6,526,749
|4,948,862
|3,653,272
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6279/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：胡連(6279-TW)EPS預估上修至11.86元，預估目標價為197.07元
- 【量大強漲股整理】輝達市值重返榮耀，Q4主流該鎖定誰?AI股誰有潛力?
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：胡連(6279-TW)EPS預估上修至11.93元，預估目標價為202元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：胡連(6279-TW)EPS預估上修至12.01元，預估目標價為202.5元
下一篇