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亞泥看好低碳水泥市場可望倍增 目標2035年出貨50萬噸

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-12 19:08

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2024台北國際建築建材暨產品展於12日登場，亞泥以「永續環保，低碳創新」為主題，攜手子公司亞東預拌，展示低碳建材技術上的實力。(圖：亞泥提供)

亞泥 (1102-TW) 表示，雖然目前國內低碳水泥市場受限於法規和下游廠商使用習慣，仍在持續發展中，但在減碳趨勢帶動下，預計未來低碳水泥市場可望有倍數的增長，公司也朝 2035 年銷售 50 萬噸目標邁進。

2024 台北國際建築建材暨產品展於 12 日登場，亞泥以「永續環保，低碳創新」為主題，攜手子公司亞東預拌，展示低碳建材技術上的實力。


亞泥表示，過去低碳水泥銷售成長緩慢，但近年來隨著減碳趨勢興起，也讓低碳水泥等綠色建材備受關注，卜特蘭石灰石水泥今年前 11 月的銷量，已逼近去年全年 12 倍；墁砌水泥 2023 年銷售比例也已達 2021 年的 4 倍以上。

亞泥也透過花蓮和新竹的生產基地，串聯北、中、南、東儲運網絡，和 75 家具有綠色理念的經銷商合作，打造穩定高效供應鏈，不但滿足各地建設需求，也將低碳建材精神擴展到全台各地。

子公司亞東預拌方面，則專注在高性能和低碳混凝土的研發應用，亞東預拌表示，目前在全台設有二十個生產基地，依照顧客需求客製化低碳混凝土，減碳效果最高可達 50%。

亞東預拌的混凝土減碳策略，包括採用爐石飛灰等卜作嵐材料、使用亞泥的卜特蘭石灰石水泥取代一般水泥、加入 X-Seed 系列的化學摻劑、調整骨材和配比、依據 AI 數位轉型精準配料以及引進碳礦化吸附技術。

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亞泥水泥亞東預拌混凝土

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