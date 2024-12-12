search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

揚智本業、ASIC業務雙成長 明年下半年挑戰轉盈

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-12 17:47

cover image of news article
揚智總經理陳嘉修。(鉅亨網記者魏志豪攝)

IC 設計業者揚智 (3041-TW) 今 (12) 日召開法說會，總經理陳嘉修表示，明年隨著新興市場需求復甦以及導入新一代晶片，機上盒本業將較今年成長，加上 ASIC 新業務開始認列量產營收，目標明年營收雙位數成長，獲利方面，法人預估，揚智明年下半年將挑戰單季轉盈。

陳嘉修說，今年全球機上盒市場規模約 260.4 億美元，2033 年將成長至 373.8 億美元，年複合成長率為 4.1%；其中，揚智所著重的是付費電視市場，大多數計劃標案性質，競爭者較少，揚智是全球前三大機上盒晶片業者。


揚智在今年推出新一代晶片，為全球唯一不需配備散熱風扇的機上盒晶片，今年第四季已出貨給印度、巴西等新興市場，預期明年出貨量將進一步放大，挑戰千萬顆等級，也看好新興市場印度、巴西、非洲將迎來五到十年的長期成長期，加上地緣政治因素，可望從中國競爭者奪取市佔率，整體本業樂觀。

另外，揚智近年也積極拓展新事業，陳嘉修說，揚智擁有 400 多個 IP，除了台灣業者普遍具備的運算與介面 IP 外，公司在多媒體 IP 如音頻處理器、音頻介面、影像處理器具備一定優勢，也包攬儲存接口 IP，整體 IP 資源豐富，有助發展授權與 ASIC 業務。

陳嘉修補充，客戶 ASIC 開案主要與多媒體相關，如顯示相關技術晶片，先前接案如掃地機器人、無人機消噪等應用，目前 ASIC 節點主要採用 22 奈米，未來會進一步往 14 奈米以下挪移。

文章標籤

揚智轉盈機上盒AIASICTurnkey

相關行情

台股首頁我要存股
揚智34.2-1.01%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿8.04
加權指數法興(購) 槓桿7.66
加權指數法興(售) 槓桿6.53
加權指數法興(售) 槓桿7.81

鉅亨贏指標

了解更多

#高檔出貨

偏強
揚智

66.67%

勝率

延伸閱讀


Empty