揚智本業、ASIC業務雙成長 明年下半年挑戰轉盈

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-12 17:47

‌



IC 設計業者揚智 (3041-TW) 今 (12) 日召開法說會，總經理陳嘉修表示，明年隨著新興市場需求復甦以及導入新一代晶片，機上盒本業將較今年成長，加上 ASIC 新業務開始認列量產營收，目標明年營收雙位數成長，獲利方面，法人預估，揚智明年下半年將挑戰單季轉盈。

陳嘉修說，今年全球機上盒市場規模約 260.4 億美元，2033 年將成長至 373.8 億美元，年複合成長率為 4.1%；其中，揚智所著重的是付費電視市場，大多數計劃標案性質，競爭者較少，揚智是全球前三大機上盒晶片業者。

‌



揚智在今年推出新一代晶片，為全球唯一不需配備散熱風扇的機上盒晶片，今年第四季已出貨給印度、巴西等新興市場，預期明年出貨量將進一步放大，挑戰千萬顆等級，也看好新興市場印度、巴西、非洲將迎來五到十年的長期成長期，加上地緣政治因素，可望從中國競爭者奪取市佔率，整體本業樂觀。

另外，揚智近年也積極拓展新事業，陳嘉修說，揚智擁有 400 多個 IP，除了台灣業者普遍具備的運算與介面 IP 外，公司在多媒體 IP 如音頻處理器、音頻介面、影像處理器具備一定優勢，也包攬儲存接口 IP，整體 IP 資源豐富，有助發展授權與 ASIC 業務。