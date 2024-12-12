橘子集團攜手AWS攻AI 明年推新服務搶企業客製化商機

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-12 12:11

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橘子 (6180-TW) 近年積極轉型，集團內部成立 AI 創新實驗室 Vyin AI，選定 AWS 做為合作夥伴，目前已經將 Vyin Brain 文字客服機器人應用在自家《新楓之谷》上，可減少公司人力負擔，並預計在 2025 年第二季末、第三季初進一步推出 SaaS 服務，瞄準歐美及東南亞市場的企業客製化需求。

橘子集團策略長陳冠宇指出，Vyin AI 自今年 7 月問世以來，接獲 POC 案件越來越多，此次在 AWS re:Invent 2024 活動期間也與眾多國外大型 SI 業者洽談，揮軍歐美及東南亞市場。

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陳冠宇說，Vyin AI 在技術上突破，並將自家 AI 系統比喻成人腦，進而劃分成五大神經中樞，包括控制、語言、知識、情境及動作，透過多元化中樞數量適應不同的任務與產業性質，未來也不排除再增加中樞類別。

Vyin AI 也自研 Distilled RAG 架構，藉由一開始將資料透過人力結構化，並分別歸類在相關資料庫中，在 AI 檢索時可更精準找到資料來源，與市面上普遍的模型微調和 Standard RAG 技術相比，可大幅減少因灌輸資料至模型中而產生的 AI 幻覺。

陳冠宇舉例，橘子主力遊戲《新楓之谷》就已導入自家 Vyin Brain 文字客服機器人，來解決玩家問題，目前自主解決率達 97%，用戶滿意度達 98%，同時現階段詐騙猖獗，也透過 AI 技術抓出 91% 的點數詐騙案件。

另外，Vyin AI 也推出 Vyin Sales，將在 Vyin Brain 的基礎上，進一步提供聲音、圖像與影像等生成式 AI 技術給客戶，同時預告明年將推出 SaaS 服務，看好隨著生成式 AI 趨勢成形，大企業想要做客製化專案的意願越來越高。