〈焦點股〉華通LEO板、平板電腦板出貨旺 爆量突破平台整理區

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-10 11:54

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PCB 廠華通 (2313-TW) 在今 (10) 日出現 2.7 萬張的大量推升股價，大漲 3.5%，股價最高達 65.6 元，突破 1 個月來的平台整理區，主要因 11 月低軌衛星板、平板電腦板及 NB 板出貨量明顯較 10 月增長。

華通 2024 年 11 月低軌衛星 (LEO) 板、平板電腦板及 NB 板出貨量明顯較 10 月增長彌補美系手機板的下滑有利條件之下，11 月營收 68.01 億元，勝過 10 月的 66.4 億元，改寫今年次高，月增 2.42%，年減 2.91%，前 11 月營收 660.73 億元，年增 7.83%。

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華通在第四季非手機板出貨量的竄升，法人估第四季營收將可望衝高到接近 200 億元 的水準。

華通 2024 年前三季稅後純益 39.42 億元，年增 49.45%，每股純益 3.31 元，為近 20 年來同期次高。

華通 2024 年整體業務狀況呈現逐季成長，第三季智慧型手機主板、軟板及軟硬複合板進入傳統旺季，加上衛星通訊產品需求強勁，在產品組合優化帶動下，第三季營收 201.9 億元，毛利率 17.95%，季增 2.96 個百分點，年增 2.07 個百分點，稅後純益 17.97 億元，單季每股純益 1.51 元。華通 2024 年前三季營收 526.32 億元，毛利率 15.88%，年增 1.49 個百分點，前三季稅後純益 39.42 億元，年增 49.45%，每股純益 3.31 元。

PCB 業界認為，雖然近兩年消費性產品的光環不再，但華通充分利用在低軌衛星產業的先行者優勢，持續擴大衛星產業的業績及客戶群，來改善既有產品結構。