川普傳今天將在紐交所敲開盤鐘 有何深意？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-12 11:41

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自 19 世紀以來，美國證券交易所就有為開市和收市敲鐘的傳統，很多公司會在首次公開發行股票（IPO）時敲鐘，這個儀式逐漸演變成一個文化和政治上的象徵。

第一位在美國紐約證券交易所敲鐘的嘉賓，是 1956 年的 10 歲男孩 Leonard Ross，他在問答節目中答對了股市相關題目而取得資格。

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第一位在紐交所敲鐘的美國總統是雷根，當時美股正處於牛市。當年雷根說：「透過稅收改革和預算控制，我國經濟將自由擴張，充分發揮潛力，把熊市趕回永久冬眠。我國將釋放公牛（牛市）的力量。」

據《美聯社》報導，四位知情人士透露，美國總統當選人川普周四（12 日）將出席紐約證券交易所股市開盤儀式，這將是川普首度為華爾街股市開盤敲鐘。

川普本人在紐交所敲鐘顯然具政治含義，將加深市場對川普與美國股市強連接的印象，某種程度上會繼續提振投資人對美股的信心。

自美國總統大選以來，美股三大指數都在高位水準上繼續上漲，都創下近幾周以來新高，而川普的減稅和鬆綁監管承諾是引發積極情緒的重要原因。

雖然很多投資人擔憂川普的高關稅威脅將給美股漲勢帶來壓力，但在 2024 年末，華爾街和投資人似乎更願意相信川普會給美股帶來更多利好。