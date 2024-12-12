深夜大當機！Meta旗下IG、臉書、Threads、WhatsApp全掛掉

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-12 02:45

‌



Meta Platforms(META-US) 旗下社群平台臉書、Instagram、Threads，以及應用程式 Messenger 和 WhatsApp 在台灣時間周四 (12 日) 凌晨全面大當機近 1 個小時，但隨後已經逐漸恢復正常。

目前還不清楚這次服務當機在全球影響範圍有多大，不過世界各地用戶均有回報 Meta 旗下服務故障或遇到問題。

‌



Downdetector 顯示臉書、WhatsApp、Messenger 和 Instagram 的流量突然大幅飆升，許多用戶都受到當機的影響。例如，在 Instagram Downdetector 頁面上已有超過 7 萬份關於該平台問題的回報，而臉書則有超過 10 萬份問題回報，表明這是一個影範圍龐大且普遍的問題。

大約當機 1 個小時後，Meta 在 X(前推特) 發聲明說：「我們注意到一個技術問題正在影響一些用戶使用應用程式，目前正在努力讓一切恢復正常，對造成的不便表示歉意。」

截稿前，在經歷近 1 個小時當機後 Meta 各平台與應用程式開始恢復正常，不過 Meta 仍未立即回覆置評請求，稍早 Meta 不同服務的用戶的當機報告數量急遽增加。

外媒指出，當機是在美東時間下午 1 點前不久開始，其中受影響服務有：臉書、Instagram、Threads、WhatsApp、Messenger。不過 Meta 並未發布有關當機情況更新或評論。