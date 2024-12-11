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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Voya Financial Inc(VOYA-US)EPS預估下修至7.01元，預估目標價為87.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-11 22:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Voya Financial Inc(VOYA-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.21元下修至7.01元，其中最高估值8元，最低估值6.25元，預估目標價為87.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值8(8)10.181212.55
最低值6.25(6.52)8.3310.4512.55
平均值7.16(7.27)9.4511.0912.55
中位數7.01(7.21)9.3511.0512.55

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值74.79億83.34億90.10億83.74億
最低值74.37億76.85億79.16億83.74億
平均值74.66億79.30億83.09億83.74億
中位數74.71億78.81億82.58億83.74億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-2.58-1.8416.614.305.42
營業收入74.76億76.49億42.30億59.22億73.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Voya Financial Inc(VOYA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVOYA

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