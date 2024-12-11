鉅亨速報 - Factset 最新調查：Voya Financial Inc(VOYA-US)EPS預估下修至7.01元，預估目標價為87.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-11 22:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Voya Financial Inc(VOYA-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.21元下修至7.01元，其中最高估值8元，最低估值6.25元，預估目標價為87.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8(8)
|10.18
|12
|12.55
|最低值
|6.25(6.52)
|8.33
|10.45
|12.55
|平均值
|7.16(7.27)
|9.45
|11.09
|12.55
|中位數
|7.01(7.21)
|9.35
|11.05
|12.55
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|74.79億
|83.34億
|90.10億
|83.74億
|最低值
|74.37億
|76.85億
|79.16億
|83.74億
|平均值
|74.66億
|79.30億
|83.09億
|83.74億
|中位數
|74.71億
|78.81億
|82.58億
|83.74億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.58
|-1.84
|16.61
|4.30
|5.42
|營業收入
|74.76億
|76.49億
|42.30億
|59.22億
|73.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Voya Financial Inc(VOYA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Voya Financial IncVOYA-US的目標價調升至90元，幅度約3.45%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Voya Financial Inc(VOYA-US)EPS預估下修至7.21元，預估目標價為89.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司RDDT-US的目標價調升至150元，幅度約27.12%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛伊斯AES-US的目標價調降至20.5元，幅度約6.82%
下一篇