鉅亨速報 - Factset 最新調查：LENNAR CORP BLEN.B-US的目標價調降至196元，幅度約4.39%
鉅亨網新聞中心 2024-12-11 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對LENNAR CORP B(LEN.B-US)提出目標價估值：中位數由205元下修至196元，調降幅度4.39%。其中最高估值236元，最低估值160元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予LENNAR CORP B評價：積極樂觀8位、保持中立12位、保守悲觀1位。
LENNAR CORP B今(11日)收盤價為155.04元。近5日股價下跌4.39%，標普指數下跌0.25%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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