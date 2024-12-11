鉅亨速報 - Factset 最新調查：HealthEquity公司HQY-US的目標價調升至111元，幅度約3.74%
鉅亨網新聞中心 2024-12-11 06:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對HealthEquity公司(HQY-US)提出目標價估值：中位數由107元上修至111元，調升幅度3.74%。其中最高估值130元，最低估值103元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予HealthEquity公司評價：積極樂觀14位、保持中立1位、保守悲觀0位。
HealthEquity公司今(11日)收盤價為95.39元。近5日股價下跌3.74%，標普指數下跌0.25%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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