search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：HealthEquity公司HQY-US的目標價調升至111元，幅度約3.74%

鉅亨網新聞中心 2024-12-11 06:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對HealthEquity公司(HQY-US)提出目標價估值：中位數由107元上修至111元，調升幅度3.74%。其中最高估值130元，最低估值103元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予HealthEquity公司評價：積極樂觀14位、保持中立1位、保守悲觀0位。

HealthEquity公司今(11日)收盤價為95.39元。近5日股價下跌3.74%，標普指數下跌0.25%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股HQY市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
HealthEquity公司95.39-5.55%

延伸閱讀


Empty