鉅亨速報 - Factset 最新調查：美洲電信(AMX-US)EPS預估上修至1.1元，預估目標價為19.65元
鉅亨網新聞中心 2024-11-04 10:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對美洲電信(AMX-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.08元上修至1.1元，其中最高估值1.48元，最低估值0.51元，預估目標價為19.65元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.48(1.48)
|1.8
|2.04
|1.79
|最低值
|0.51(0.51)
|1.07
|1.41
|1.77
|平均值
|1.02(1.01)
|1.51
|1.77
|1.78
|中位數
|1.1(1.08)
|1.53
|1.8
|1.78
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|427.69億
|475.43億
|506.27億
|480.19億
|最低值
|406.53億
|423.64億
|439.51億
|480.19億
|平均值
|416.47億
|443.64億
|467.77億
|480.19億
|中位數
|416.84億
|436.23億
|466.78億
|480.19億
歷史獲利表現
|項目
|EPS
|營業收入
詳細資訊請看美股內頁：
美洲電信(AMX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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