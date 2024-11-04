search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美洲電信(AMX-US)EPS預估上修至1.1元，預估目標價為19.65元

鉅亨網新聞中心 2024-11-04 10:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對美洲電信(AMX-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.08元上修至1.1元，其中最高估值1.48元，最低估值0.51元，預估目標價為19.65元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.48(1.48)1.82.041.79
最低值0.51(0.51)1.071.411.77
平均值1.02(1.01)1.511.771.78
中位數1.1(1.08)1.531.81.78

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值427.69億475.43億506.27億480.19億
最低值406.53億423.64億439.51億480.19億
平均值416.47億443.64億467.77億480.19億
中位數416.84億436.23億466.78億480.19億

歷史獲利表現

項目
EPS
營業收入

詳細資訊請看美股內頁：
美洲電信(AMX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAMX

相關行情

台股首頁我要存股
美洲電信15.61-0.83%

延伸閱讀


Empty