鉅亨速報 - Factset 最新調查：Trimble IncTRMB-US的目標價調升至84.5元，幅度約3.05%
鉅亨網新聞中心 2024-12-11 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Trimble Inc(TRMB-US)提出目標價估值：中位數由82元上修至84.5元，調升幅度3.05%。其中最高估值92元，最低估值77元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Trimble Inc評價：積極樂觀11位、保持中立2位、保守悲觀0位。
Trimble Inc今(11日)收盤價為74.12元。近5日股價上漲3.05%，標普指數下跌0.25%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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