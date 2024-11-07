鉅亨速報 - Factset 最新調查：Trimble Inc(TRMB-US)EPS預估上修至2.82元，預估目標價為72.50元
鉅亨網新聞中心 2024-11-07 16:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Trimble Inc(TRMB-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.74元上修至2.82元，其中最高估值2.86元，最低估值2.73元，預估目標價為72.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.86(2.79)
|3.19
|3.86
|4.34
|最低值
|2.73(2.73)
|2.67
|3.29
|4.34
|平均值
|2.8(2.75)
|2.98
|3.49
|4.34
|中位數
|2.82(2.74)
|3
|3.46
|4.34
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|36.72億
|37.50億
|42.43億
|43.48億
|最低值
|36.22億
|33.84億
|36.50億
|43.48億
|平均值
|36.43億
|36.00億
|39.62億
|43.48億
|中位數
|36.44億
|36.45億
|39.41億
|43.48億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.03
|1.55
|1.94
|1.80
|1.25
|營業收入
|32.64億
|31.48億
|36.59億
|36.76億
|37.99億
詳細資訊請看美股內頁：
Trimble Inc(TRMB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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