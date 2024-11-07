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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Trimble Inc(TRMB-US)EPS預估上修至2.82元，預估目標價為72.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-07 16:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Trimble Inc(TRMB-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.74元上修至2.82元，其中最高估值2.86元，最低估值2.73元，預估目標價為72.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.86(2.79)3.193.864.34
最低值2.73(2.73)2.673.294.34
平均值2.8(2.75)2.983.494.34
中位數2.82(2.74)33.464.34

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值36.72億37.50億42.43億43.48億
最低值36.22億33.84億36.50億43.48億
平均值36.43億36.00億39.62億43.48億
中位數36.44億36.45億39.41億43.48億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.031.551.941.801.25
營業收入32.64億31.48億36.59億36.76億37.99億

詳細資訊請看美股內頁：
Trimble Inc(TRMB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTRMB

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