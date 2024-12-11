台肥暖男董座加碼照顧員工 初階人員最高加薪6.6%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-11 18:00

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台肥公司 (1722-TW) 繼去年整體人均調薪達 4.55%、加薪幅度完勝軍公教 4% 後，暖男董座李孫榮今年再加碼體恤照顧台肥員工，宣布 2025 年加薪調幅超越 2024，除全體薪資一律普調 3% 外，為擴大照顧基層員工，特別再調增固定薪資 1080 元，換算下來，初階人員調薪最高達 6.6%，全員平均加薪調幅達 5%，再度超越軍公教。

台肥董事長李孫榮到任一年多來，帶領已有 78 年歷史的全台第一大老牌肥料公司華麗轉身，力圖延伸核心競爭力，擴大事業版圖，繼去年宣告進軍乾淨能源供應者事業後，動作不斷；不但率先成立前瞻事業研究中心，日前再獲經濟部投資台灣事務所根留企業方案，將投資 30 億元於台中廠擴建液氨儲存槽，台肥公司乾淨能源事業再跨出一大步。

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李孫榮表示，非常感謝台肥全體同仁，一心為公司全力響應淨零碳排政策的努力，因為現在努力的每一步，都是在創造台肥的歷史。這次董事會議通過一舉調升加薪達 5%，就是衷心希望幫助大家樂業安心工作，進而能安居。

李孫榮進一步指出，今年是台肥綠能元年，身為泛國營事業的一員，台肥率先支持政府政策責無旁貸。農業時期，台肥就是全台最大肥料供應者，當中大宗的液氨就是肥料的原料，而今時代變遷，在全球呼應淨零碳排，尋求乾淨能源之際，台肥的液氨正是乾淨能源的最佳選擇，所以這次獲得根留臺灣企業加速投資行動方案，證明政府積極支持台肥液氨乾淨能源發展，以因應全球低碳能源發展需求。