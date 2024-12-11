陸中央經濟工作會議今舉行！專家：不太可能出現「火箭筒式」刺激措施

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-11 17:18

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中共中央政治局周一 (9 日) 將明年貨幣政策立場從「穩健」轉變為「適度寬鬆」，為 2008 年金融危機以來首見，專家認為中國最高領導層此舉令市場感到意外，顯示中國經濟面臨的挑戰相當巨大，但不太可能祭出規模過大的刺激措施。

2008 年 11 月，中國政府宣布 4 兆人民幣 (約 5860 億美元）的經濟刺激計畫來維持經濟成長，擺脫 70 多年來最嚴重的全球經濟衰退的影響，這一刺激規模約佔當時中國國內生產毛額 (GDP) 的 13%。

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麥格理集團大中華區首席經濟學家胡偉俊表示，這是現任中共領導班子首次承認貨幣政策應該寬鬆，並為「新一輪貨幣寬鬆週期」奠定基礎。「鑑於內需疲軟和另一場貿易戰的威脅，決策者對經濟前景深感擔憂。」

儘管自 9 月底以來祭出一系列刺激措施，但近來經濟數據顯示，由於消費需求與房市持續低迷，中國仍在努力應對通縮壓力。

瑞銀亞洲經濟研究主管兼首席中國經濟學家汪濤說，「當前潛在的貨幣寬鬆空間比 15 年前要有限得多」，並預估未來兩年中國政策利率將下調逾 50 個基點。

Teneo Holdings LLC 董事總經理 Gabriel Wildau 也說，中國政府為應對全球金融危機，推出規模空前的貨幣刺激措施。

中國央行前貨幣政策部門官員 Ming Ming 向中國《經濟觀察報》表示，2008 年中國採取「適度寬鬆」貨幣政策立場時，中國央行在寬鬆週期中將一年期貸款基準利率共下調 156 個基點，將存準率下調 1.5 個百分點。

中國上月也公佈總規模達 10 兆人民幣的五年經濟刺激計畫，以解決地方政府債務問題，並稱明年將推出更多經濟支持措施。

摩根士丹利經濟學家表示，中國債務置換計畫必須大幅擴大，以抵銷地方政府債務，該債務規模接近中國 GDP 的一半。

繼聯準會 (Fed)9 月中大幅降息 2 碼開啟寬鬆週期後，中國央行自 9 月底以來一直在下調主要利率。Fed 降息為中國降低國內借貸成本提供空間，且不會導致人民幣大幅貶值。

然而，由於擔心如果中國與其他國家的利差拉大恐導致資本外逃，中國央行並未採取更大幅度的降息措施。

法國巴黎銀行大中華區外匯和利率策略主管王菊周二 (10 日) 出具研究報告指出，周一政治局會議基調強化了市場預期，也就是中國央行明年底前恐將關鍵利率下調 40 至 50 個基點，至接近 1% 水準。

汪濤也指出，關於中國宏觀政策計畫的更多細節將在年度經濟會議上公佈。據悉，中央經濟工作會議正在進行中，將於周四 (12 日) 結束，但儘管如此，大多數關鍵政策目標和刺激措施的細節將在明年 3 月全國人大會議上公佈。

投資人和經濟學家正關注任何具體的後續政策，尤其是額外的財政支持和直接消費激勵措施。

Wildau 說，周一政治局會議發言不代表「火箭炮式刺激措施將立即到位」，並認為中國領導層將以「增量式、基於數據的方式推出新的刺激措施，同時保留一些彈藥」，以應對明年美國可能徵收的關稅。

汪濤表示，恢復家庭消費將是首要任務，中國政府料將把以舊換新計畫規模增加一倍以上至 3000 多億人民幣。