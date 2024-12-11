search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

A股港股

陸中央經濟工作會議今舉行！專家：不太可能出現「火箭筒式」刺激措施

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-11 17:18

cover image of news article
陸中央經濟工作會議今舉行！專家：不太可能出現「火箭筒式」刺激措施（圖：Shutterstock）

中共中央政治局周一 (9 日) 將明年貨幣政策立場從「穩健」轉變為「適度寬鬆」，為 2008 年金融危機以來首見，專家認為中國最高領導層此舉令市場感到意外，顯示中國經濟面臨的挑戰相當巨大，但不太可能祭出規模過大的刺激措施。

2008 年 11 月，中國政府宣布 4 兆人民幣 (約 5860 億美元）的經濟刺激計畫來維持經濟成長，擺脫 70 多年來最嚴重的全球經濟衰退的影響，這一刺激規模約佔當時中國國內生產毛額 (GDP) 的 13%。


麥格理集團大中華區首席經濟學家胡偉俊表示，這是現任中共領導班子首次承認貨幣政策應該寬鬆，並為「新一輪貨幣寬鬆週期」奠定基礎。「鑑於內需疲軟和另一場貿易戰的威脅，決策者對經濟前景深感擔憂。」

儘管自 9 月底以來祭出一系列刺激措施，但近來經濟數據顯示，由於消費需求與房市持續低迷，中國仍在努力應對通縮壓力。

瑞銀亞洲經濟研究主管兼首席中國經濟學家汪濤說，「當前潛在的貨幣寬鬆空間比 15 年前要有限得多」，並預估未來兩年中國政策利率將下調逾 50 個基點。

Teneo Holdings LLC 董事總經理 Gabriel Wildau 也說，中國政府為應對全球金融危機，推出規模空前的貨幣刺激措施。

中國央行前貨幣政策部門官員 Ming Ming 向中國《經濟觀察報》表示，2008 年中國採取「適度寬鬆」貨幣政策立場時，中國央行在寬鬆週期中將一年期貸款基準利率共下調 156 個基點，將存準率下調 1.5 個百分點。

中國上月也公佈總規模達 10 兆人民幣的五年經濟刺激計畫，以解決地方政府債務問題，並稱明年將推出更多經濟支持措施。

摩根士丹利經濟學家表示，中國債務置換計畫必須大幅擴大，以抵銷地方政府債務，該債務規模接近中國 GDP 的一半。

繼聯準會 (Fed)9 月中大幅降息 2 碼開啟寬鬆週期後，中國央行自 9 月底以來一直在下調主要利率。Fed 降息為中國降低國內借貸成本提供空間，且不會導致人民幣大幅貶值。

然而，由於擔心如果中國與其他國家的利差拉大恐導致資本外逃，中國央行並未採取更大幅度的降息措施。

法國巴黎銀行大中華區外匯和利率策略主管王菊周二 (10 日) 出具研究報告指出，周一政治局會議基調強化了市場預期，也就是中國央行明年底前恐將關鍵利率下調 40 至 50 個基點，至接近 1% 水準。

對進一步降息的押注也推動中國公債價格持續上漲，10 年期公債殖利率在周二降至歷史低點。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟認為，雖然貨幣寬鬆恐給人民幣帶來貶值壓力，但確保經濟成長動能比穩定匯率更重要。他並預估中國央行將在一個月內下調存準率，這是調節流動性的關鍵槓桿。

汪濤也指出，關於中國宏觀政策計畫的更多細節將在年度經濟會議上公佈。據悉，中央經濟工作會議正在進行中，將於周四 (12 日) 結束，但儘管如此，大多數關鍵政策目標和刺激措施的細節將在明年 3 月全國人大會議上公佈。

投資人和經濟學家正關注任何具體的後續政策，尤其是額外的財政支持和直接消費激勵措施。

Wildau 說，周一政治局會議發言不代表「火箭炮式刺激措施將立即到位」，並認為中國領導層將以「增量式、基於數據的方式推出新的刺激措施，同時保留一些彈藥」，以應對明年美國可能徵收的關稅。

汪濤表示，恢復家庭消費將是首要任務，中國政府料將把以舊換新計畫規模增加一倍以上至 3000 多億人民幣

牛津經濟研究院首席經濟學家劉陽今 (11) 日在一份研究報告中表示，除以舊換新計畫外，現有的財政刺激方案幾乎未強調刺激消費，而消費是推動經濟再成長的關鍵。他也強調，短期內中國將持續面臨通縮壓力。

文章標籤

中國央行貨幣政策中央經濟工作會議中央政治局適度寬鬆中國經濟救市

相關行情

台股首頁我要存股
美國10年公債殖利率4.23410.18%
人民幣/美元0.137502-0.29%
美元/離岸人民幣7.28750.43%
美元/人民幣7.27150.29%

延伸閱讀


    Empty