中國恒大許家印突傳大消息！私人飛機將掛牌出售

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-12 07:35

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據香港《經濟日報》周三（11 日）報導，安邁已接管許家印名下持有私人飛機的離岸實體公司，並將飛機掛牌出售。該飛機的機齡 14 年，為空中巴士 A319 型號，大小與商用客機相當，目前放置在廣州，該飛機曾是許家印在恒大繁榮鼎盛時財富的象徵之一。

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飛機估值約 2,500 萬至 3,000 萬美元，較全新時估值減少 66.7% 至 72%。

恒大在訴訟保密令解除後揭露，許家印和前妻丁玉梅多項境外豪宅、私人飛機、名車、遊艇等資產被法庭凍結。法庭文件顯示，除了空中巴士 A319，許家印名下至少還有一架空中巴士 A330、灣流 G450 私人飛機，以及兩艘遊艇、兩輛勞斯萊斯幻影系列等資產被凍結。

今年 1 月 29 日，中國恒大清算案在香港高等法院提訊，法官指出，中國恒大債務重整方案欠缺進展，公司資不抵債，正式頒令中國恒大清算。

清算人的主要工作包括保存公司資產、向債權人及其他持有者返還價值，以及調查導致公司清算的原因。清算人鼓勵任何了解恒大事務或掌握公司資料的人士與他們聯絡。清算人歡迎任何人士提供有用資料，協助他們縮窄調查範圍，加快向債權人及其他持有者返還價值。

隨著恒大清算人在全球範圍內搜尋許家印有關資產，許家印和丁玉梅的資產面臨被查封或出售的風險。

早在去年 9 月 28 日，中國恒大就公告，接到有關部門通知，許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。

今年 5 月 31 日，許家印被中國證監會頂格處罰。證監會公告提及，依法對恒大地產債券欺詐發行及訊息揭露違法案作出行政處罰決定，對恒大地產責令改正，給予警告，並罰款人民幣 41.75 億元，對恒大地產時任董事長、實際控制人許家印處以頂格罰款 4,700 萬元，並採取終身證券市場禁入措施。