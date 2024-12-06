落實信託2.0 土銀公益信託已募集3.3億元 照顧逾5000位弱勢族群

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-06 20:05

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土地銀行昨 (5) 日舉辦「113 年度公益信託捐贈儀式」，由董事長何英明及總經理張志堅致贈感謝獎座予遠雄建設、藍天電腦、宏匯集團等社會福利公益信託捐贈人，以表彰其多年來的無私奉獻，累計至今已募集 3.3 億元，逾 5,000 位弱勢族群受惠。

依衛福部 113 年第二季統計，我國身心障礙者約 122 萬人，而中低收入之長者人數約 21 萬人。隨國內身心障礙人數逐年上升，土地銀行以公益信託機制落實企業社會責任與響應金管會「信託 2.0 計畫」，提供捐贈人量身訂作全方位公益信託業務。

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土地銀行自 105 年以來號召全臺各縣市政府依捐贈者理念及公益計畫合作開辦社會福利公益信託，並與社福團體、安養機構及醫療機構等跨業合作，確保每一筆善款經由專業信託服務發揮最大效益與最完善保障，藉此達到政府、金融機構與民間善心人士 3 方合作的良性循環，引導社會資源至照護身心障礙者及中低收入長者，累計至今募集金額逾新臺幣 3.3 億元，超過 5,000 位弱勢族群因此受益。

土地銀行社會福利公益信託成立迄今共 42 件，多數捐贈者皆長年支持，其中，企業法人捐贈者包含遠雄建設、藍天電腦、宏匯集團等公司法人，個人名義捐贈者為許先生、周先生及其他不願具名的善心人士。

為感謝捐贈人攜手推動社會關懷，土地銀行在「113 年度公益信託捐贈儀式」邀請視障團體「啄木鳥樂團」演繹多首耳熟能詳的曲目，期望透過支持弱勢族群之表演團體，打造社會善行的力量，同時也代表全體受益人感謝捐贈者的慷慨善舉。

土地銀行秉持「取之於社會、用之於社會」的經營理念，多年來不僅運用核心業務推廣多元公益信託，每年也舉辦逾 300 場公益活動，如關懷訪視育幼院與安養機構、舉辦捐血活動、支持環境保護等，共計上千名員工自發性加入志工行列，為社會弱勢族群提供實質幫助，善盡企業社會責任。