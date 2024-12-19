〈財委會質詢〉台股跟隨美股重摔 彭金隆：聖誕節前波動較大 基本面仍不錯

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-19 10:21

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Fed 宣布降息 1 碼，但暗示明年降息幅度只剩 2 碼，美股道瓊重挫逾千點，台股今 (19) 日開盤後同步跳水，一度跌近 400 點，失守 23000 點關卡，金管會主委彭金隆赴立法院財委會備詢時表示，台灣基本面仍不錯，股市表現本來就難以預測，加上年底、聖誕節前夕，外資也有作帳需求，金管會會密切關注後續狀況。

國民黨立委林福德談及聯準會降息與美股表現，對此，彭金隆表示，根據綜合外電報導，市場過去原先預期美國降息幅度會比較快一些，但後來可能比較不符預期，放緩一些，不過，Fed 降息動作本來就不是很容易預測，站在金管會立場，各種情境都會納入。

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林福德追問，台股高檔震盪已經一段時間，金融業先前紛紛獲利了結、實現資本利得，是否代表金融業已經看到一些訊號，彭金隆說，對於金融業的操作，皆予以尊重，很多金融機構投資都是以財務性投資為主，自然調節很正常，有買就會有賣，金管會不會對他們的行為做預期。

彭金隆補充說明，銀行、保險、證券投資金融市場的目的及方法都不同，過去部位都有長期的建置或調節，並強調，對於金融業來說，台股還是占他們投資組合中很大的一部分。

彭金隆表示，台灣基本面還是不錯，今年上市櫃公司前 10 月營收逼近 40 兆元大關，較同期成長約 12%，這是支撐台股很重要的基礎。

至於外資 11 月大賣台股近 2500 億元，並終止連 3 月淨匯入，對此，彭金隆表示，短期而言不會太在意，從長期角度來看，外資持有台股占比一直相當穩定，他們可能有些操作目的，金管會會密切關切，對於最近幾個月的波動，看不出明顯的差別。