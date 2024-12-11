悄悄註冊2商標 日本超商LAWSON傳將登台

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-11 11:26

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日本連鎖便利商店「LAWSON」近期傳出已經在台灣註冊商標，申請人為「日商羅森股份有限公司」，經營範圍包括「便利商店經營與管理業」，顯示有意跨足台灣超商市場。

在智慧財產局商標檢索系統中，發現日商羅森公司已經於今年 8 月 30 日，申請「LAWSON STATION」、「LAWSON」商標，商品類別也囊括 LAWSON 的主要販售品項，消息一出立刻引起網友廣泛討論。

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LAWSON 創立於 1975 年，是日本極具代表性的 24 小時連鎖超商，目前在日本國內擁有超過 14,000 間分店，亦設有海外分店。包含炸雞、甜點都是人氣商品，也是許多旅客赴日本旅遊的購物、補充物資的好去處。

其中，以自 1986 年誕生的「炸雞君」所提供的炸雞產品最受歡迎，成為許多遊客必吃的超商點心。而 LAWSON 向來以獨特商品吸引消費，常與人氣動漫聯名發行商品，也提供便利的購票系統，可直接購買熱門景點、演唱會門票。