拜登將阻止收購美鋼 日鐵抨擊「不恰當的政治行為」

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-11 14:06

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外媒披露，美國總統拜登計劃以國家安全為由，正式阻止日本製鐵以 141 億美元收購美國鋼鐵公司的交易。對此，日本製鐵週三 (11 日) 發聲明抨擊交易受到政治因素影響極為不洽當。

聲明中表示，政治繼續凌駕於真正的國家安全利益之上，此乃不恰當的，尤其是美日之間的聯盟為重要基礎。

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聲明還稱，「我們真誠地與各方合作，強調這項交易將如何透過應對中國構成的威脅，來增強美國的經濟和國家安全。」

新日鐵表示，仍然對美國的正義和公平及其法律體系充滿信心，如有必要，將與美國鋼鐵公司合作，考慮並採取一切可用措施，以達成公平的結論。

美國鋼鐵公司指出，需要這項與日本製鐵的交易，以確保對賓州工廠的足夠投資，並警告，如果出售受阻，該公司可能不得不關閉該工廠。

與此同時，將於明年 1 月 20 日就職的當選總統川普，日前也誓言要阻止這項交易，並承諾透過稅收優惠和關稅來支持美國鋼鐵產業。