鉅亨速報 - Factset 最新調查：韋爾度假村(MTN-US)EPS預估上修至7.53元，預估目標價為196.50元
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 22:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對韋爾度假村(MTN-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.42元上修至7.53元，其中最高估值8.16元，最低估值6.54元，預估目標價為196.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.16(7.64)
|9.5
|9.74
|最低值
|6.54(6.54)
|7.76
|7.96
|平均值
|7.52(7.31)
|8.4
|8.85
|中位數
|7.53(7.42)
|8.35
|8.8
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|30.92億
|33.24億
|34.21億
|最低值
|29.34億
|30.31億
|31.41億
|平均值
|30.10億
|31.39億
|32.53億
|中位數
|30.28億
|31.35億
|32.27億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.45
|3.17
|8.60
|6.76
|6.07
|營業收入
|19.64億
|19.10億
|25.26億
|28.89億
|28.85億
詳細資訊請看美股內頁：
韋爾度假村(MTN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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