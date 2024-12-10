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鉅亨速報 - Factset 最新調查：韋爾度假村(MTN-US)EPS預估上修至7.53元，預估目標價為196.50元

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 22:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對韋爾度假村(MTN-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.42元上修至7.53元，其中最高估值8.16元，最低估值6.54元，預估目標價為196.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值8.16(7.64)9.59.74
最低值6.54(6.54)7.767.96
平均值7.52(7.31)8.48.85
中位數7.53(7.42)8.358.8

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值30.92億33.24億34.21億
最低值29.34億30.31億31.41億
平均值30.10億31.39億32.53億
中位數30.28億31.35億32.27億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.453.178.606.766.07
營業收入19.64億19.10億25.26億28.89億28.85億

詳細資訊請看美股內頁：
韋爾度假村(MTN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMTN

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