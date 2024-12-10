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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nutrien LtdNTR-US的目標價調降至57.1元，幅度約3.22%

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 20:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Nutrien Ltd(NTR-US)提出目標價估值：中位數由59元下修至57.1元，調降幅度3.22%。其中最高估值70元，最低估值40元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予Nutrien Ltd評價：積極樂觀14位、保持中立7位、保守悲觀3位。

Nutrien Ltd今(10日)收盤價為48.78元。近5日股價上漲3.22%，標普指數上漲0.09%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股NTR市場預估目標價

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