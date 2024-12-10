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鉅亨速報 - Factset 最新調查：韋爾度假村MTN-US的目標價調升至196.5元，幅度約3.42%

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 22:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對韋爾度假村(MTN-US)提出目標價估值：中位數由190元上修至196.5元，調升幅度3.42%。其中最高估值247元，最低估值165元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予韋爾度假村評價：積極樂觀4位、保持中立8位、保守悲觀2位。

韋爾度假村今(10日)收盤價為190.67元。近5日股價上漲3.42%，標普指數上漲0.09%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MTN市場預估目標價

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韋爾度假村190.67-0.02%

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