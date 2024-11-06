鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bruker Corp(BRKR-US)EPS預估下修至2.38元，預估目標價為75.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 10:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Bruker Corp(BRKR-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.6元下修至2.38元，其中最高估值2.62元，最低估值2.36元，預估目標價為75.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.62(2.62)
|3
|3.41
|3.97
|最低值
|2.36(2.5)
|2.5
|2.72
|3.15
|平均值
|2.42(2.59)
|2.75
|3.13
|3.56
|中位數
|2.38(2.6)
|2.75
|3.2
|3.55
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|33.95億
|37.20億
|39.66億
|42.19億
|最低值
|33.40億
|35.13億
|35.98億
|38.81億
|平均值
|33.54億
|36.12億
|38.10億
|40.68億
|中位數
|33.52億
|36.14億
|38.45億
|41.05億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.26
|1.02
|1.81
|1.99
|2.90
|營業收入
|20.73億
|19.88億
|24.18億
|25.31億
|29.65億
詳細資訊請看美股內頁：
Bruker Corp(BRKR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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