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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bruker Corp(BRKR-US)EPS預估下修至2.38元，預估目標價為75.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 10:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Bruker Corp(BRKR-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.6元下修至2.38元，其中最高估值2.62元，最低估值2.36元，預估目標價為75.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.62(2.62)33.413.97
最低值2.36(2.5)2.52.723.15
平均值2.42(2.59)2.753.133.56
中位數2.38(2.6)2.753.23.55

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值33.95億37.20億39.66億42.19億
最低值33.40億35.13億35.98億38.81億
平均值33.54億36.12億38.10億40.68億
中位數33.52億36.14億38.45億41.05億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.261.021.811.992.90
營業收入20.73億19.88億24.18億25.31億29.65億

詳細資訊請看美股內頁：
Bruker Corp(BRKR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBRKR

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