鉅亨速報 - Factset 最新調查：億旺資訊科技AIT-US的目標價調升至305元，幅度約7.02%
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 22:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對億旺資訊科技(AIT-US)提出目標價估值：中位數由285元上修至305元，調升幅度7.02%。其中最高估值325元，最低估值250元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予億旺資訊科技評價：積極樂觀7位、保持中立1位、保守悲觀1位。
億旺資訊科技今(10日)收盤價為271.93元。近5日股價上漲7.02%，標普指數上漲0.09%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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