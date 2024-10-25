鉅亨速報 - Factset 最新調查：億旺資訊科技AIT-US的目標價調升至250元，幅度約6.38%
鉅亨網新聞中心 2024-10-25 10:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對億旺資訊科技(AIT-US)提出目標價估值：中位數由235元上修至250元，調升幅度6.38%。其中最高估值285元，最低估值225元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予億旺資訊科技評價：積極樂觀6位、保持中立2位、保守悲觀1位。
億旺資訊科技今(25日)收盤價為231.97元。近5日股價下跌6.38%，標普指數下跌0.54%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：億旺資訊科技(AIT-US)EPS預估下修至9.84元，預估目標價為215.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：億旺資訊科技(AIT-US)EPS預估下修至9.65元，預估目標價為222.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一國民銀行控股(FCNCA-US)EPS預估下修至190.8元，預估目標價為2,150.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅傑斯通訊(RCI-US)EPS預估下修至3.52元，預估目標價為49.46元
上一篇
下一篇