鉅亨速報 - Factset 最新調查：庫倫佛寺銀行CFR-US的目標價調升至140元，幅度約4.48%
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對庫倫佛寺銀行(CFR-US)提出目標價估值：中位數由134元上修至140元，調升幅度4.48%。其中最高估值149元，最低估值113元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予庫倫佛寺銀行評價：積極樂觀4位、保持中立7位、保守悲觀4位。
庫倫佛寺銀行今(10日)收盤價為137.13元。近5日股價下跌4.48%，標普指數上漲0.09%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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