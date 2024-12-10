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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估上修至1.6元，預估目標價為17.50元

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 20:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.55元上修至1.6元，其中最高估值1.8元，最低估值1.4元，預估目標價為17.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.8(1.8)2.893.953.89
最低值1.4(1.4)1.512.032.5
平均值1.61(1.6)2.222.83.19
中位數1.6(1.55)2.312.723.1

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值540.87億570.83億604.70億633.07億
最低值536.22億550.63億579.36億600.42億
平均值538.10億562.44億592.96億617.20億
中位數537.50億563.58億590.41億619.49億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.79-18.36-3.090.191.21
營業收入457.68億173.37億298.82億489.71億527.88億

詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAAL

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