廉航巨頭精神航空聲請破產保護 航空業格局或生變

鉅亨網編譯許家華 2024-11-27 12:22

‌



美國廉價航空公司巨頭精神航空 (Spirit Airlines)(SAVE-US) 在經歷多年的財務困境後，終於走到了生死存亡的關鍵時刻，近日精神航空正式聲請破產保護，是繼 13 年前美國航空 (AAL-US) 之後第一家聲請破產保護法第 11 章的美國大型航空公司，引發航空業界關注。

精神航空自 2020 年初以來，因多重因素陷入經營危機，累計虧損已超過 25 億美元，這無疑給公司的財務狀況敲響了警鐘。進入 2024 年，精神航空的情況愈發嚴峻。公司面臨的 33 億美元債務中，不少款項即將到期，償債壓力如同懸頂之劍，隨時可能將公司推向更深的困境。

‌



為了改善財務狀況，精神航空曾多次嘗試與其他航空公司進行合併，其中與捷藍航空 (JBLU-US) 的 38 億美元合併計畫備受矚目。然而，這項計畫在 2024 年 1 月被聯邦法官以反壟斷為由阻止，導致公司失去了一次透過合併來優化資源、提升財務實力的絕佳機會，進一步加劇了其財務困境。

目前，美國航空市場競爭異常激烈，尤其是針對價格敏感的休閒旅客領域。根據行業分析，疫情後美國國內航空運力供過於求的現狀，使得精神航空的市佔和盈利能力遭受了嚴重衝擊。此外，2024 年第三季度，精神航空虧損進一步擴大，顯示出其財務狀況的惡化。

同時，精神航空的營運成本也不斷上升。例如，因引擎召回事件，航班數量大幅減少，尤其是影響到超 200 架 A320 系列飛機 的普惠引擎問題。儘管預計可獲得 1.5 億至 2 億美元 的賠償，但整體營運仍受到不小的衝擊。此外，飛機租賃、員工薪資等多項成本持續支出，使得公司在維持營運方面舉步維艱。

面對如此嚴峻的形勢，精神航空採取了一系列應對措施。首先，在資金支持方面，公司本月 18 日與債權人達成了預先安排的協議，獲得了 3.5 億美元的股權投資支持，併計劃通過去槓桿化交易，將 7.95 億美元的融資債務股份化，以確保在破產程序期間有足夠的資金維持正常運作。此外，該公司近期果斷出售了 23 架空中巴士飛機，透過這筆交易獲得了 5.19 億美元的收入，從而在一定程度上緩解了資金緊張的問題。

在削減成本方面，Spirit Airlines 制定了一系列舉措，包括計劃於 2025 年 1 月裁減 300 名機師，並讓 120 名機長 降職為副機師。公司先前也採取了延後飛機交付、讓飛行員休假等措施，力求透過這些方式來降低營運成本。

對於廣大旅客來說，他們最關心的無疑是航班營運是否會受到影響。 Spirit Airlines 明確承諾，在破產程序期間將繼續保持正常運作。乘客們依舊可以照常預訂和搭乘航班，所有已預訂的機票和里程積分都能夠正常使用，供應商和飛機租賃商的付款也會按照正常流程進行，這在一定程度上打消了旅客們的顧慮。然而，需要注意的是，Spirit Airlines 預計近期將從紐約證券交易所摘牌，其普通股預計將被取消。

Spirit Airlines 預計將在 2025 年第一季完成破產程序。該公司表示，此次破產重組可望減少其債務，提高財務靈活性，從而為其長期成功奠定基礎，並加速投資以為旅客提供更好的旅行體驗和更大的價值。然而，業內人士也指出，鑑於目前的困境，如果 Spirit Airlines 無法從財務困境中恢復過來，那麼很有可能會被更大的航空公司收購或被迫清算，其未來命運依舊充滿變數。