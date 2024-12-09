鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估上修至1.54元，預估目標價為16.55元
鉅亨網新聞中心 2024-12-09 20:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.5元上修至1.54元，其中最高估值1.8元，最低估值1.4元，預估目標價為16.55元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.8(1.8)
|2.89
|3.95
|3.45
|最低值
|1.4(1.4)
|1.51
|2.03
|2.5
|平均值
|1.58(1.57)
|2.19
|2.77
|3.08
|中位數
|1.54(1.5)
|2.28
|2.65
|3.1
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|540.87億
|570.83億
|604.70億
|626.63億
|最低值
|535.34億
|550.63億
|579.36億
|600.42億
|平均值
|537.80億
|562.35億
|592.56億
|615.92億
|中位數
|537.17億
|563.19億
|590.41億
|619.49億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.79
|-18.36
|-3.09
|0.19
|1.21
|營業收入
|457.68億
|173.37億
|298.82億
|489.71億
|527.88億
詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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