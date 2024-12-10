營收速報 - 富裔(6264)11月營收2,050萬元年增率高達133.42％
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 19:15
今年1-11月累計營收為1.88億元，累計年增率-25.21%。
最新價為9.13元，近5日股價上漲0.55%，相關建材營造股價指數下跌-1.25%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-7 張
- 外資買賣超：-7 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|2,050萬
|133%
|257%
|24/10
|575萬
|-71%
|860%
|24/9
|60萬
|-92%
|-88%
|24/8
|490萬
|-58%
|-30%
|24/7
|698萬
|-68%
|-89%
|24/6
|6,363萬
|137%
|1368%
富裔(6264-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為興建商業大樓，國民住宅及廠辦之出租及出售。綜合營造，景觀設計，公共工程，建築材料供應等買賣。觀光旅宿。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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