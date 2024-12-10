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鉅亨速報

營收速報 - 富裔(6264)11月營收2,050萬元年增率高達133.42％

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 19:15


富裔(6264-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣2,050萬元，年增率133.42%，月增率256.57%。

今年1-11月累計營收為1.88億元，累計年增率-25.21%。

最新價為9.13元，近5日股價上漲0.55%，相關建材營造股價指數下跌-1.25%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-7 張
  • 外資買賣超：-7 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 2,050萬 133% 257%
24/10 575萬 -71% 860%
24/9 60萬 -92% -88%
24/8 490萬 -58% -30%
24/7 698萬 -68% -89%
24/6 6,363萬 137% 1368%

富裔(6264-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為興建商業大樓，國民住宅及廠辦之出租及出售。綜合營造，景觀設計，公共工程，建築材料供應等買賣。觀光旅宿。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收富裔

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