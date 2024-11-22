永豐餘百年慶 旗下捷比達展出一站式創新包裝永續解方

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-22 19:14

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永豐餘 (1907-TW) 百年慶活動中，旗下子公司 YFY Jupiter 捷比達，整合集團資源，展現從設計到資材管理一條龍的創新包裝解決方案。捷比達所有設計開發皆以 4R( Reduce、 Reuse、Recycle、Replace) 為設計準則；積極去除化石來源材料，改以瓦楞紙、紙漿模塑、回收紙、稻草漿等植物纖維材料作為替代。

捷比達在全球有超過 700 名包裝專業人才，致力於提供一站式服務以滿足國際客戶的包裝需求。捷比達秉持永豐餘一貫的永續環保發展理念，在設計初期，即根據客戶的供應鏈和物流需求，優化包裝尺寸以減輕重量，提升裝箱效率，進而降低運輸碳排放。

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並且整合全球員工與在地供應鏈夥伴的專業能力，從包裝設計到量產管理，全方位服務客戶。除了桃園的主要設計基地外，公司在中國大陸的深圳、昆山及北美均設有設計團隊，為客戶提供即時的設計支援。

在 11 月 20 日登場的永豐餘百年慶，捷比達更展出歐盟專利自行車減塑包裝，捷比達以多年包裝經驗，專為自行車客戶開發環保永續、運輸成本優化、組裝效率提升及開箱體驗的包裝方案。

自行車減塑包裝採用簡潔的工字型結構，以瓦楞紙為主材料，結合灰紙板防撕裂，搭配防刮紙與紙膠帶以確保表面保護，取代傳統的發泡緩衝材 (EPE) 和塑膠袋 (PE)，並移除塑膠繫繩。這款包裝設計在 2023 年 7 月已獲得歐盟專利，兼具使用體驗和綠色永續特色。

在減碳趨勢下，捷比達捨棄塑膠，以紙類和木漿纖維為主材料，致力於實現零廢棄目標，並協助品牌客戶應對法規變化，符合最新的環保標準要求。

永豐餘舉例，如格拉辛紙衣物袋、單光紙袋、回收牛皮紙郵件緩衝袋、紙編織袋、紙提把，以及從木纖維抽絲生產的 Lyocell 紗線等，皆是減塑、去塑、提升回收再利用的解決方案。這些包裝材都含有生物碳，兼具功能性，並符合重複利用、回收、自然降解的世界潮流。

捷比達展示多種可回收、可堆肥、可重複使用的包裝配件。(圖：永豐餘提供)