台美21世紀貿易倡議今生效 涵蓋5議題 安永揭曉2大隱藏彩蛋

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-10 19:27

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行政院經貿談判辦公室和美國政府今 (10) 日同步宣布，台美 21 世紀貿易倡議首批協定即起生效，首批協定涵蓋「貿易便捷化」「良好法制作業」「反貪腐」「服務業國內規章」及「促進中小企業」等 5 大議題，象徵台美貿易關係迎向重大里程碑。安永對此表示，此倡議條文中，有別於其他國家實質優惠，其實有兩大亮點。

美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 表示，台美雙方已完成協定生效所需的內部程序，這個協定是在去年 6 月 1 日由美國在台協會與駐美國台北經濟文化代表處簽署。

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安永聯合會計師事務所全球貿易及供應鏈稅務諮詢服務吳雅君執業會計師表示，臺美 21 世紀貿易倡議是臺美經貿關係重要突破，為彼此經貿往來奠定完善的法律基礎。此倡議條文中，有別於其他國家的實質優惠有兩大亮點，包括：

1. 預先審核：擴大預審主體及效力。台灣海關原本僅開放台灣進口商得申請進行預先審核，倡議簽署後將開放美國出口商亦得以申請。另外，原產地預先審核之效力也由現行規定的三年，延長至永久有效。

2. 快遞貨物：提升簡易通關快遞貨物價值的上限，由原先新台幣 50,000 元提升至 2,500 美元元 (約新台幣 75,000 元)。在倡議推進過程中，海關將著手規劃開放企業得以電子化方式提出復查的申請。此改革為倡議的附加價值，進、出口至台灣的進出口商都得以受惠，並不只限於台灣或美國的進出口商。