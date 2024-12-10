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鉅亨速報

營收速報 - 新光金(2888)11月營收-11.44億元年增率高達86.29％

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 18:15


新光金(2888-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣-11.44億元，年增率86.29%，月增率-52.92%。

今年1-11月累計營收為275.88億元，累計年增率33.59%。

最新價為11.95元，近5日股價上漲1.7%，相關金融保險上漲1.96%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+69686 張
  • 外資買賣超：+76154 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-6468 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 -11.44億 86% -53%
24/10 -24.29億 -65% -4538%
24/9 5,475萬 -97% -101%
24/8 -82.32億 -11677% -205%
24/7 78.51億 -30% -34%
24/6 118.20億 -2% -536%

新光金(2888-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為H801011金融控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收新光金

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