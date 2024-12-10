營收速報 - 新光金(2888)11月營收-11.44億元年增率高達86.29％
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 18:15
新光金(2888-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣-11.44億元，年增率86.29%，月增率-52.92%。
今年1-11月累計營收為275.88億元，累計年增率33.59%。
最新價為11.95元，近5日股價上漲1.7%，相關金融保險上漲1.96%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+69686 張
- 外資買賣超：+76154 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-6468 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|-11.44億
|86%
|-53%
|24/10
|-24.29億
|-65%
|-4538%
|24/9
|5,475萬
|-97%
|-101%
|24/8
|-82.32億
|-11677%
|-205%
|24/7
|78.51億
|-30%
|-34%
|24/6
|118.20億
|-2%
|-536%
新光金(2888-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為H801011金融控股公司業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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